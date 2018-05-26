ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

نيكي ميناج عن شائعة ارتباطها بإيمنيم" "كانت مزحة"

السبت 26/مايو/2018 - 02:09 م
نيكي ميناج عن شائعة ارتباطها بإيمنيم كانت مزحة
طباعة
أحمد جمال أحمد
 
فاجأت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج متابعيها بإعلانها أن الشائعة التي انتشرت في الأيام السابقة عن مواعدتها لنجم الراب إيمنيم كانت مجرد مزحة وليست حقيقة.

وكانت قد تداولت مجموعة من المواقع والصحف أخبار ارتباط نيكي بإيمنيم، بعد أن سربت نيكي هذه الشائعة بنفسها لتجذب لها الأنظار.

وهاجمت مجموعة من المواقع الإخبارية نيكي بعد هذا الكشف، واتهمها البعض بانها تسعي للظهور بعد أن طغى وجود مغنية الراب الصاعدة كاردي بي، على تواجد نيكي ميناج التي لم تعد على قمة مغنيات الراب بالولايات المتحدة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقعه يفوز بكعكة أعلى مشاهدة فى رمضان؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 2:20:10 PM