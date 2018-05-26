نيكي ميناج عن شائعة ارتباطها بإيمنيم" "كانت مزحة"

فاجأت مغنية الراب الأمريكية نيكي ميناج متابعيها بإعلانها أن الشائعة التي انتشرت في الأيام السابقة عن مواعدتها لنجم الراب إيمنيم كانت مجرد مزحة وليست حقيقة.





وكانت قد تداولت مجموعة من المواقع والصحف أخبار ارتباط نيكي بإيمنيم، بعد أن سربت نيكي هذه الشائعة بنفسها لتجذب لها الأنظار.





وهاجمت مجموعة من المواقع الإخبارية نيكي بعد هذا الكشف، واتهمها البعض بانها تسعي للظهور بعد أن طغى وجود مغنية الراب الصاعدة كاردي بي، على تواجد نيكي ميناج التي لم تعد على قمة مغنيات الراب بالولايات المتحدة.