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وزير الرى: نظم الري الحديثة تسهم في توفير استهلاك المياه وتقليل تلوث المجاري

السبت 26/مايو/2018 - 02:10 م
وزير الرى: نظم الري الحديثة تسهم في توفير استهلاك المياه وتقليل تلوث المجاري
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ريهام على
 
أشار الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، خلال زيارته اليوم السبت، لمحافظة الفيوم، إلى أهمية توعية المواطنين والمزارعين بضرورة ترشيد إستهلاك المياه والأستخدام الأمثل للموارد المائية، والحفاظ عليها من التلوث والإهدار.

وأوضح أن التجربة الرائدة لتطبيق نظم الرى الحديثة فى الأراضى القديمة التى تم تنفيذها فى الفيوم، تسهم فى توفير استهلاك المياه وتقليل التلوث فى المجارى المائية، وسيتم تعميم التجربة على مختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا أن الجهود المبذولة تؤكد قدرتنا على تحويل التحدى لفرصة.
المزيد عن: وزير الرى نظم الري الحديثة توفير استهلاك المياه تقليل تلوث المجاري الري الحديث
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