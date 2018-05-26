"الشهابي" يطالب بإنشاء شرطة متخصصة في مصر أسوةً بالعالم

أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، موافقته على إنشاء شرطة متخصصة في المحليات للحفاظ على المال العام ومنع التعدي على الأراضي الزراعية والأراضي المملوكة للدولة، وكذلك إزالة تلك التعديات، وخاصة أن إجمالي حجم التعديات على الأراضي الزراعية في الدولة كبير جدًان ويبلغ مليون و839 ألف حالة تعدٍ بواقع 81 ألفًا و923 فدانًا.





وأضاف "الشهابي"، في تصريح خاص لـ"الفجر"، أن نظام شرطة البلديات والمحليات نظام موجود في كل دول العالم بالرغم من أن التعديات في تلك الدول محدودة، والتعديات في مصر كثيرة جدًا".



