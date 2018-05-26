تحرير 1132 مخالفة مرورية في حملة بالقليوبية



وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعي والطريق الدائري، أسفرت الحملة عن تحرير1132 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والدراجات النارية و226 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 4250 جنيها وسحب 20 دراجة نارية.



شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة موسعة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1132 مخالفة مرورية.