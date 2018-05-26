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توريد ١٤٣ ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية

السبت 26/مايو/2018 - 02:06 م
توريد ١٤٣ ألف طن قمح إلى صوامع وشون الغربية
محافظ الغربية - صورة أرشيفية
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أيمن يحيي
 
قال اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية إن ما تم توريدة حتى اليوم من محصول القمح بلغ 143 ألف و89 طن و260 كيلو للصوامع والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة وتقوم غرفه العمليات المشكلة برئاسة المحافظ بتلقى الكميات التى تورد يوميا.

وأصدر تعليماته بضرورة متابعه عملية استلام محصول القمح من المزارعين وتوريده الى الصوامع والشون والهناجر وأشار المحافظ أن المساحة المنزرعة بالمحافظة لهذا العام 134 ألف و963 فدان، مشددًا على ضرورة التسهيل على المزارعين والتيسير اجراءات التوريد المحصول لأقرب شون لتخفيف العبء على المزارعين.

وتقوم غرفة العمليات المشكلة برئاسة المحافظ بمتابعه الكميات التي يتم توريدها من المحصول بالصوامح والشون والهناجر على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميا وتذليل أي عقبات تعوق عملية التوريد.
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