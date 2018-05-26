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الرئيس الفلسطيني يستقبل المبعوث الصيني للشرق الأوسط في المستشفى

السبت 26/مايو/2018 - 02:05 م
الرئيس الفلسطيني يستقبل المبعوث الصيني للشرق الأوسط في المستشفى
جانب من الزيارة
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رحاب منيعم
 
استقبل الرئيس الفلسطين محمود عباس، اليوم السبت، المبعوث الصيني للشرق الأوسط جونج شياو شينج، في المستشفى الاستشاري، للاطمئنان على صحته.

ونقل شينج تحيات الرئيس الصيني شي جين بينج، للرئيس الفلسطيني متمنيا له موفور الصحة والعافية، وتطلعه لاستقباله في أقرب فرصة في الصين.

وأكد المبعوث الصيني موقف بلاده الداعم للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة وفق القانون الدولي والشرعية الدولية.

من جهته، أعرب عباس عن شكره للمبعوث الصيني لفتته الكريمة، وتمنياته للصين شعبا وقيادة دوام التقدم والازدهار، مؤكدا علي تقديره وثقته في مواقف الصين الدائمة والثابتة في دعم القضية الفلسطينية في كافة المحافل.
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