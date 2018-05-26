مصرع عالم سقط من الدور السادس في المنصورة

شهد حى الزعفران التابع لقسم اول المنصورة وحى غرب مصرع عامل بناء، إثر سقوطه من علو أثناء قيامه بعمله فى البناء بإحدى العقارات



تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش مدير المباحث الجنائية باستقبال مستشفى الطوارىء بالمنصورة محمد سمير العشرى 16 سنة عامل بناء من قرية اويش الحجر أثناء عمله بإحدى العقارات بحى الزعفران بدائرة قسم أول بالمنصورة.



وعلى الفور انتقل رجال مباحث قسم أول المنصورة وبسؤال مرافقه "مصطفي م. ا." 28 سنة أكد بقيام المتوفى بأعمال البناء بالدور السادس واختل توازنه أثناء عمله ليسقط من علو كما أيد عم المتوفى ياسر العشرى 42 سنة عامل ذات المضمون ولم يتهم أحد وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.



