آل خليفة: دور السعودية الآسيوي "مهم".. ونبارك خطوة إنشاء اتحاد جنوب غرب القارة

اعترف رئيس الاتحاد الآسيوي، الشيخ سلمان آل خليفة، بالدور السعودي المهم في كرة القدم الآسيوية، وأكد دعمه الكامل لخطوة إنشاء اتحاد جنوب غرب آسيا.





وقال آل خليفة على هامش زيارته للمملكة: هناك بعض القضايا والممارسات التي تحدث في دوري الأبطال، تُحال مباشرة للجان الانضباط، ولا نتدخل في عملها إطلاقًا؛ لكونها تندرج تحت اللجان القضائية. حسب صحيفة "سبق"





وعلى صعيد الكرة العربية، وما تشهده من حراك بعد عودة البطولة العربية، علق آل خليفة بقوله: نتمنى للاتحاد العربي والبطولة العربية للأندية كل التوفيق. ونحن دائمًا مع أي مبادرة ترفع من مستوى كرة القدم.





وعن فكرة تطوير كأس العالم للأندية، وتنظيمها كل أربعة أعوام أسوة بمونديال المنتخبات، قال: نرحب بكل مبادرة ترفع مستوى كرة القدم في القارة الآسيوية والعالم.







