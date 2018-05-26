"الصحة": إصابة 23 مواطنًا في حادث مرورى بالدقهلية





وفور وقوع الحادث تم الدفع بـ12 سيارة اسعاف مجهزة نقلت المصابين الى مستشفى ميت غمر المركزى.

تراوحت الاصابات تراوحت مابين اشتباه نزيف داخلى بالمخ واشتباه كسور بالحوض، والساعد والضلوع، واشتباه مابعد الارتجاج، وكسور وجروح قطعية وخدوش وسحجات وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، وجميع المصابين يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، إصابة 23 مواطنًا فى حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" وتصادمها بأخرى ملاكى، اعلى كوبرى ابونبهان اتجاه زفتى، مركز ميت غمر، محافظة الدقهلية.