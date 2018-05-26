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عمان: "ميكونو" يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية

السبت 26/مايو/2018 - 01:53 م
عمان: ميكونو يتحول إلى إعصار من الدرجة الثانية
صورة أرشيفية
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وكالات
 

تحولت العاصفة المدارية "ماكونو" إلى إعصار من الدرجة الثانية، وأطلقت السلطات العمانية، تحذيرات لتوخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن المناطق المنخفضة، بعد أن ضرب الإعصار مناطق عدة من البلاد.

وكانت سلطنة عمان على موعد مع إعصار "ماكونو" الذي ضرب جنوب البلاد، تصاحبه الرياح القوية شديدة السرعة المترافقة بالأمطار الغزيرة، والأمواج التي بلغ ارتفاعها 12 مترا.

وتحول "ميكونو" من الدرجة الأولى إلى الثانية، ودخل مدينة صلالة، بينما اجتاحت أمواج المد القوية شواطئ المدينة الساحلية، التي أفرغت من السكان والسياح.

واستمر هطول الأمطار على محافظتي ظفار والوسطى مع رياح سريعة، وأجلت أجهزة الدفاع المدني آلاف السكان من المناطق الساحلية في هاتين المحافظتين، حيث وصلت سرعة الرياح نحو 170 كيلومتر في الساعة.

ورفعت السلطات من جاهزية واستعدادات كافة الهيئات الحكومية، ودعت المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم.

كذلك رفعت الشرطة والجيش العمانيان من حالة تأهبها، وأغلقت المدارس حتى الاثنين.

وقررت الهيئة العامة للطيران المدني العماني، تمديد إغلاق مطار صلالة خلال السبت بسبب حالة الطقس السيئة.

وبحسب خبراء في الأرصاد الجوية، فلن يتحول "ميكونو" إلى درجة أعلى من الثانية.

المزيد عن: ميكونو مطار صلالة العمانية العاصفة المدارية
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