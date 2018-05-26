رئيس الوزراء يبحث مع وزير الكهرباء عدد من ملفات القطاع

التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، اليوم السبت، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، لمتابعة عدد من ملفات قطاع الكهرباء.





وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء، قد أعلنت انتهائها من اختيار الشركة المنفذة لمشروع الربط الكهربائى مع السودان، وجارى الانتهاء من المراحل النهائية من توقيع العقود للبدء فى عملية الربط‪.‬