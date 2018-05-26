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نيمار يغازل جوارديولا بتصريح مثير

السبت 26/مايو/2018 - 01:53 م
نيمار يغازل جوارديولا بتصريح مثير
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وكالات
 

 

أبدى البرازيلى نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، رغبته فى التدرب تحت قيادة الإسبانى بيب جوارديولا، المدير الفنى الحالى لمانشستر سيتي، يوماً ما.

 

وقال النجم البرازيلى، صاحب الـ26 عاما فى تصريحات لشبكة "أى إس بى إن" الرياضية، اليوم السبت، "كنت دائما أتمنى العمل مع جوارديولا، إنه مدرب مختلف عن الآخرين".

 

وأضاف نيمار، "لسوء الحظ، انضممت لنادى برشلونة بعد عام واحد فقط من مغادرته للنادى الكتالونى، لكنى مازلت حقاً أريد أن أعمل معه يوماً ما".

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