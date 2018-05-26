مصرع طفل في "الباجور" صعقته الكهرباء أثناء تواجده في مركب صيد

لقى طفل بدائرة مركز الباجور في محافظة المنوفية، مصرعه غرقًا عقب تعرضه لصعق كهربائي أثناء تواجده بمركب صيد.



تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مركز شرطة الباجور، يفيد بغرق طفل بالرياح المنوفي دائرة المركز، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثة الطفل "أ ت ش م" تلميذ ومقيم الأزبكية بالقاهرة، وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها.



وبسؤال كلًا من والده "س" وعم والدة الطفل "م إ م ف - فلاح" ومقيم دائرة المركز، قررا أنه حال قيام المتوفى بالصعود لقارب صيد بالرياح رفقة الثانى وضع يده على موتور الكهرباء الخاص بالقارب وحدث ماس كهربائى أدى إلى سقوطه بالرياح.



وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة نتيجة صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.