فيسيل كوبي الياباني يقدم أندريس إنييستا و"الرسام" يعلق

قام نادي فيسيل كوبي الياباني لاعبه الجديد، الإسباني أندريس إنييستا أمام أكثر من ثمانية آلاف مشجع أبدوا حماسهم بوصول نجم برشلونة السابق الذي أبرز أنه يتطلع لتحقيق الكثير مع فريق البلد الآسيوي.

وظهر الدولي الإسباني للمرة الأولى بقميص الفريق الجديد الذي يمتاز باللون القرمزي وحمل رقمه المعتاد (8) الذي ارتداه طوال مسيرته مع البرسا.

وأقيم حفل تقديم إنييستا على ملعب نويفير بمدينة كوبي غربي اليابان، بعد يومين من وصول لاعب الوسط للبلد الآسيوي وتوقيع عقده مع ناديه الجديد.

وامتلأ الاستاد باللافتات التي كتب عليها "مرحبا، أندريس إنييستا" باللغة الإسبانية في فعالية اصطفت الجماهير منذ الساعات الأولى من صباح اليوم لحضورها للترحيب بوصول "الرسام" لـ"الأوشي" لقب فيسيل كوبي.

وقال إنييستا أمام الجماهير "شكرا جزيلا على هذا الاستقبال الحار. خلال اليومين اللذين قضيتهما هنا في اليابان وجدت الكثير من الحب وأود أن أشكركم".

وبين الجماهير التي ارتدى أغلبها ألوان النادي الياباني، كان هناك بعض المشجعين الذين ظهروا بقميص البلاوجرانا ورفعوا الأعلام الإسبانية مرددين شعارات مثل "إنييستا الأبدي" الذي ودع به البرسا قائده الأسبوع الماضي.

وقال إنييستا "جئت وكلي حماس للعمل والتعلم"، مضيفا أن هدفه هو "مساعدة فيسيل على التحسن" و"السعي لتحقيق أقصى ما يمكن"، وبالتحديد ليصبح الفريق بطل الدوري الياباني وبطل آسيا.

من جانبه، أبرز رئيس النادي ومؤسس شركة "راكوتين" للتكنولوجيا، هيروشي ميكيتاني أن "وصول إنييستا سيحسن بلا شك مستوى الدوري الياباني وكذلك شعبية اللعبة وسط الأطفال والشباب".

وفي نهاية الاحتفال، قال إنييستا "الآن يجب أن أعود لإسبانيا لخوض المونديال الذي سيكون تحديا جميلا جدا. في غضون شهرين سأعود للعمل بأقصى جهد وسأحاول المساعدة في تحسين هذا الفريق".

وودع لاعب الوسط الدولي فريقه السابق برشلونة بعد 16 موسما قضاها مع الفريق الأول وتوج خلالها بـ32 لقبا، فضلا عن أنه كان اللاعب الحاسم في فوز منتخب إسبانيا بمونديال جنوب أفريقيا عام 2010 وكأس أمم أوروبا في نسختي 2008 و2012.