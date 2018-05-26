نصائح هامة لسائقي السيارات تخص بطانات الفرامل المتآكلة (تعرف عليها)

يجب على سائق السيارات حال تعرض بطانات الفرامل للتآكل أن يغير زوجي العجلات معًا ولا يقتصر على العجلة المتآكلة فقط.





وأوضحت الهيئة الفنية لمراقبة الجودة (TÜV Nord) بمدينة هانوفر الألمانية، أنه يجب تغيير بطانات الفرامل على زوجي العجلات حتى يتم توزيع قوة الكبح بشكل متساوٍ.





أما إذا قام السائق بتغيير أقراص أو بطانات الفرامل على جانب واحد فقط من السيارة، فإنه يعرضها لخطر الانحراف إلى الجانب أثناء عمليات الكبح، وهو الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.





ويرتبط العمر الافتراضي لأقراص وبطاناتال فرامل بمدى الإجهاد الواقع على نظام الفرامل، حيث تؤدي عمليات كبح السيارة عند السير بسرعات عالية، مع كثرة التوقف وبدء السير إلى زيادة تآكل بطانات المكابح.





وفي كثير من السيارات الحديثة يومض مصباح كنترول في مقصورة القيادة، بمجرد ظهور الحاجة إلى استبدال بطانات الفرامل.





وبخلاف ذلك توجد علامة على بطانات الفرامل توضح درجة التآكل، والتي يمكن فحصها بصورة أفضل عندما يتم رفع السيارة على منصة الفحص.