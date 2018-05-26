محافظ الشرقية يؤكد تكثيف الحملات التموينية على الأسواق

طالب اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، مدير مديرية تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز البلدية و مصانع الأغذية وكافة الأنشطة التجارية للتصدي لظاهرة الغش التجاري وإحتكارالسلع المدعومة من قبل الدولة قبل بيعها بالسوق السوداء وإبتزاز المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين ضماناً لوصول الدعم لمستحقيه وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.





في هذا الإطار قامت إدارة تموين ديرب نجم بحملة تموينية برئاسة مدير الإدارة محمد علي المرشدى أسفرت عن ضبط عدة مخالفات متنوعة وتم تحرير محاضر بيانها كالآتى:





محضر رقم ٢٦٧ جنح ضد ح م م ش صاحب محل جزارة بناحية اكوة لذبح خارج المجازر الحكومية وإدارة محل بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤.٥ كيلو لحم جملي .





محضر رقم ٢٦٨ جنح ضد م ا ا ا صاحب محل جزارة بناحية ابو متنا لذبحة خارج المجازر الحكومية وإدارة محل جزارة بدون ترخيص وتم التحفظ على ٤.٥ كيلو لحم .





محضر رقم ٢٦٩ جنح ضد ا ا ا ن صاحب محل جزارة بناحية اكوة لذبح خارج المجازر الحكومية وادارة محل جزارة بدون ترخيص وتم التحفظ على ٧ ك لحم .





محضر رقم ٢٧٠ جنح ضد ع ح ا صاحب محل جزارة بناحية شبرا صورة لذبح خارج المجازر الحكومية وإدارة محل جزارة بدون ترخيص وتم التحفظ على ٥ كيلو لحم .





كما قامت ادارة تموين الحسينية بحملة تفتيشية برئاسة مدير الادارة عبد الكريم عوض الله أسفرت عن تحرير عدة محاضر بيانها كالاتى:-





محضر رقم 455 جنح الحسينية ضد أ.م.أ.أ بسماكين الغرب لاتجاره فى بيع بنزين بدون ترخيص .





محضر رقم 456 جنح الحسينية ضد ص.م.م بسماكين الغرب لاتجاره فى بيع بنزين بدون ترخيص .





محضر رقم 457 جنح الحسينية ضد م.ص.م.أ بسماكين الغرب صاحب محل بيع زيوت سيارات بدون ترخيص وتم التحفظ على 40 لتر زيت سيارات مجهولة المصدر .





محضر رقم 458 جنح الحسينية ضد م.م.أ صاحب محل مواد بناء بناحية سماكين الغرب لادارتة محل بدون ترخيص .





محضر رقم 459 جنح الحسينية ضد ي.ع.أ.ح تاجر غاز بناحية الملكيين البحريه لإدارته النشاط بدون ترخيص .





كما قاما قطاع تموين شمال الشرقية برئاسة عبدالحميد عزاز رئيس قطاع شمال الشرقية و ادارة تموين فاقوس برئاسة ممدوح انور الجندي رئيس الرقابة التموينية بفاقوس بالتعاون مع ادارة الطب البيطري بتشكيل حملة تموينية أسفرت عن الأتي : -





تم تحرير المحضر رقم 3937 لسنة 2018 جنح المركز ضد ع ن ج صاحب مطعم لبيع الأسماك بشارع الدروس بفاقوس وذلك لحوزتة أسماك وفسيخ منتهي الصلاحيه بحوالي 50كيلو بوري وبلطي وفسيخ غير صالح للاستهلاك الآدمي.



