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سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-5-2018 في بنك مصر

السبت 26/مايو/2018 - 12:36 م
سعر الريال السعودى اليوم السبت 26-5-2018 في بنك مصر
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استقر سعر صرف الريال السعودى، في بنك مصر، خلال تعاملات البنوك اليوم السبت 26-5-2018، مسجلاً 4.74 جنيها للشراء، و4.77 جنيها للبيع.

ويشهد الريال السعودى حالة من عدم الاستقرار خلال الفترة الراهنة بسبب اقتراب موسم الحج والعمرة، حيث تسهد العملة السعودية اقبال كبير من المواطنين خلال هذه الفترة.
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