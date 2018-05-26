الإثنين.. "الإدارة المحلية" تناقش انتشار القمامة في المحافظات

أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقد اجتماعها الإثنين المقبل؛ لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن انتشار القمامة في محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وإتلاف الزراعات الخاصة بالفلاحين ومنازلهم ومستشفى الصدر بسبب مقالب القمامة، والعجز الشديد في عمال النظافة، وتأخر إنشاء مصانع تدوير القمامة.





كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها، الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات.



