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الإثنين.. "الإدارة المحلية" تناقش انتشار القمامة في المحافظات

السبت 26/مايو/2018 - 12:34 م
الإثنين.. الإدارة المحلية تناقش انتشار القمامة في المحافظات
المهندس أحمد السجيني
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ياسمين مبروك
 
أعلنت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، عقد اجتماعها الإثنين المقبل؛ لمناقشة بعض طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن انتشار القمامة في محافظات ومدن وقرى الجمهورية، وإتلاف الزراعات الخاصة بالفلاحين ومنازلهم ومستشفى الصدر بسبب مقالب القمامة، والعجز الشديد في عمال النظافة، وتأخر إنشاء مصانع تدوير القمامة.

كما تستعرض اللجنة خلال اجتماعها، الصياغة النهائية لمشروع قانون تنظيم أماكن انتظار السيارات.

وتعقد لجنة الإدارة المحلية أيضًا اجتماعين الثلاثاء المقبل، لمناقشة طلبات إحاطة بشأن سوء حالة الطرق، وسوء حالة كوبرى إمبابة، وتدهور شبكة الطرق بمدينة الصف، وتأخر مستحقات العاملين بالصناديق الخاصة، ووجود خلل في التعداد السكاني ببولاق الدكرور، والنقص الشديد في رغيف الخبز المدعم في كافة المحافظات.
المزيد عن: مجلس النواب لجنة الإدارة المحلية النواب الإدارة المحلية أحمد السجيني
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