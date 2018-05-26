براءة ميشيل بلاتيني من اتهامات الرشوة





كشف ميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي، عن أن السلطات السويسرية برأته من ارتكاب أي مخالفة جنائية بسبب رشاوى تلقاها من الاتحاد الدولي "فيفا" وتسببت في إيقافه بداعي انتهاك ميثاق أخلاقيات المؤسسة الدولية، مشيرًا إلى أنه يخطط الآن للعودة لكرة القدم.





وتم إيقاف بلاتيني عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم بعد حصول اللاعب الفرنسي السابق على مدفوعات بقيمة مليوني فرنك سويسري (2.02 مليون دولار) من الفيفا في 2011 عن عمل أنجزه قبلها بعشر سنوات، كما جرى إيقاف سيب بلاتر الرئيس السابق للفيفا الذي وافق على دفع هذه المبالغ.





وقالت لجنة القيم بالاتحاد الدولي لكرة القدم إن هذه المدفوعات، التي تمت في وقت كان يسعى فيه بلاتر لإعادة انتخابه مرة أخرى رئيسا للفيفا، افتقرت للشفافية وأظهرت تضاربا في المصالح رغم نفي المسؤولين الاثنين ارتكاب أي مخالفة.





وتم فتح تحقيق جنائي مع بلاتيني لكن قائد منتخب فرنسا السابق قال اليوم السبت إن السلطات السويسرية أخبرته بإغلاق التحقيق الآن.





وقال بلاتيني في بيان له: "بعد (ثلاث) سنوات من التحقيقات عادت السلطات السويسرية إلى الحقيقة بالإعلان رسميا عن عدم توجيه أي اتهام لي في أي وقت أو في المستقبل فيما يتعلق بانشطتي لصالح الفيفا".





وواصل: "المعلومات الرسمية الواردة من وزارة العدل تشهد ببراءتي".





وتم إيقاف بلاتيني بشكل مبدئي عن ممارسة أي أنشطة لها علاقة بكرة القدم لمدة ثماني سنوات، لكن المحكمة الرياضية الدولية قلصت مدة العقوبة إلى أربع سنوات.





وقال بلاتيني (62 عاما) إنه عاش مع أسرته في كابوس خلال السنوات الثلاث الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت سنوات عصيبة ومريرة.





وأكمل: "تم تشويه سمعتي ونزاهتي وضاعت ثلاث سنوات من مسيرتي المهنية هدرا".





وأكد "سأعود ولكن من المبكر أن أحدد متى وأين وكيف؟ لكنني سأعود لكرة القدم".



