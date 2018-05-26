"فولكس فاجن" تتصدر قائمة شركات السيارات الأكثر مبيعًا في العالم

تصدرت مجموعة "فولكس فاجن"، التي تضم علامات "فولكس فاجن" و"أودي" و"سيات" و"سكودا"، قائمة الشركات التي شملت أفضل 16 شركة تصنيع سيارات في العالم، وفقًا لمحللين في شركة "إرنست أند يونج" العالمية للاستشارات المالية.





وتعتبر شركة "بي إم دبليو" حاليا أكثر شركات السيارات ربحا في العالم، وجاءت نتائج الدراسة على هذا النحو رغم مخاوف من أن تضر قوة عملة اليورو بالطلب على السيارات الأوروبية.





وجاءت شركة "تويوتا" اليابانية في المرتبة الثانية بعد مبيعات "فولكس فاجن"، فيما تمكنت "بي إم دبليو" من تحقيق هامش ربح بنسبة 12% ، مقابل "سوزوكي" اليابانية التي بلغت نسبة هامش ربحها 11%، و "دايملر" الألمانية 4ر8%.





ولا يزال الطلب من الصين أكبر سبب للنمو في هذا القطاع؛ حيث تبين من خلال الدراسة أن الشركات الألمانية كانت في وضع أفضل هنا من منافسيها.