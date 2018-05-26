عاجل.. عمان: إعادة فتح مطار صلالة غدًا

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عمان، اليوم السبت، عن إعادة فتح مطار صلالة أمام حركة الطيران، ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غد الأحد، مع تراجع إعصار مكونو، نقلا عن شبكة "24 لايف".



ويأتي نظرًا لتراجع تأثير الحالة المدارية بما يسمح للحركة الجوية أن تستأنف عملياتها، وفق متطلبات السلامة وبالتنسيق مع الشركات المشغلة.



وسبق أن أعلنت سلطنة عمان، صباح اليوم، أيام الأحد والاثنين والثلاثاء إجازة رسمية في محافظة ظفار، نظرا للأجواء المناخية جراء إعصار مكونو.



