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خبير تنمية بشرية يوضح أكبر خطأ يقع فيه الصائم أثناء الإفطار

السبت 26/مايو/2018 - 12:27 م
خبير تنمية بشرية يوضح أكبر خطأ يقع فيه الصائم أثناء الإفطار
أرشيفية
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هدى عبدالرازق
 
قال طارق إلياس، خبير التنمية البشرية، إن تناول الصائم كميات كبيرة من الطعام على الإفطار خطأ كبير يقع فيه، مشيرًا إلى أنه يفضل تناول الطعام بعد فترة من الإفطار وبكميات قليلة حتى لا يتعرض لأي وعكة صحية.

وأشار "إلياس"، خلال حواره بفضائية "دي إم سي"، اليوم السبت، إلى أن إقبال الصائم على تناول السكريات ليس حبًا فيها، وإنما لانخفاض نسبة السكر في الجسم أثناء الصيام.

المزيد عن: وعكة صحية طارق إلياس الطعام التنمية البشرية الإفطار‎
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