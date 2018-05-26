فيليبي لويس: هذا ما يحتاجه نيمار للمشاركة في المونديال





أكد فيليبي لويس، لاعب أتلتيكو مدريد، أن زميله في المنتخب البرازيلي، نيمار دا سيلفا، متحمس لخوض كأس العالم، رغم الإصابة التي أبعدته عن الملاعب.





وقال لويس في مؤتمر صحفي، عقب مران المنتخب البرازيلي: "نيمار في حالة جيدة ومتحمس، عليه فقط أن يلعب لبضع دقائق ليستعيد لياقته وينسى الإصابة للأبد".





وكان نيمار، مهاجم باريس سان جيرمان، قد تعرض قبل ثلاثة أشهر لكسر في مشط القدم اليمنى، أبعده عن الملاعب، ولكنه عاد للتدريبات منذ 13 يوما وشارك الأسبوع الماضي في المران بالكرة في معسكر المنتخب البرازيلي.





ويعتبر الجهاز الفني للسيليساو أن نيمار يتعافى بوتيرة أفضل من المنتظرة، وسيكون مستعدا للمشاركة في وديتي البرازيلي أمام كرواتيا في الثالث من يونيو/حزيران المقبل في ليفربول، والنمسا في فيينا في العاشر من الشهر ذاته.





وعن القلق الذي أبداه نيمار ذاته من تعرضه لانتكاسة إذا قام بحركة مفاجئة أو اصطدم بلاعب آخر، أكد فيليبي لويس أنه سيحتاج لقليل من الوقت ليتجاوز هذا الخوف.





وقال: "لم أتعرض لإصابة نيمار ولكنني عانيت من إصابة أكثر خطورة في 2010، وعدت للعب بنفس إحساس الخوف هذا، ولكني كنت أدرك ما علي فعله وهو مواجهة هذا الخوف وفي أول نزاع لي على الكرة لم أخف ورأيت أنني لم أشعر بالألم ولم يكن هناك داع للخوف".





وتابع: "الأمر ذاته سيحدث مع نيمار، سيضطر للاصطدام مع لاعبي الخصم وسينسى المشكلة عقب أول تصادم وسيتجاوز خوفه هكذا".



