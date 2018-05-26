المنتخب الأوليمبي يطلب اللعب مع الإمارات وكوت ديفوار وديا

خاطب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، الاتحادين الإماراتي والإيفواري من أجل خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب الأوليمبي، في المرحلة المقبلة.





وكان شوقي غريب المدير الفني، اشترط على مسؤولي الجبلاية تجربتين جديدتين خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.





ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لمواجهة تونس وديًا يوم 29 من الشهر الجاري، على أن يواجه بعدها منتخب الجزائر وديًا يومي 3 و 6 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.



