ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

المنتخب الأوليمبي يطلب اللعب مع الإمارات وكوت ديفوار وديا

السبت 26/مايو/2018 - 12:24 م
المنتخب الأوليمبي يطلب اللعب مع الإمارات وكوت ديفوار وديا
شوقي غريب
طباعة
محمد الصو
 
خاطب اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة، الاتحادين الإماراتي والإيفواري من أجل خوض مواجهتين وديتين أمام المنتخب الأوليمبي، في المرحلة المقبلة.

وكان شوقي غريب المدير الفني، اشترط على مسؤولي الجبلاية تجربتين جديدتين خلال المرحلة المقبلة استعدادًا لنهائيات كأس الأمم الإفريقية.

ويستعد المنتخب الوطني الأوليمبي، لمواجهة تونس وديًا يوم 29 من الشهر الجاري، على أن يواجه بعدها منتخب الجزائر وديًا يومي 3 و 6 يونيو المقبل ضمن الاستعدادات النهائية لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالقاهرة مطلع العام المقبل والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

المزيد عن: مصر كوت ديفوار شوقي غريب المنتخب الاوليمبي الامارات
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 12:50:01 PM