"التعليم": استبعاد رئيس لجنة بلبيس الصناعية بنين لسماحة بدخول "الموبايل" مع الطلاب





كما ضبط "الجيوشي" في أثناء تفقده للجان، ٥ حالات غش وإخلال بسير الامتحان وحيازة موبايل بعد تكرار التنبيه عليهم، وتم استدعاء الشئون القانونية للتحقيق مع الطلاب.



وأهاب "الجيوشي" بكل وسائل الإعلام، تزويد غرفة العمليات بالوزارة بأي بيانات تتوافر لديهم عن مجموعات الغش من خلال مجموعات "الواتس اب"، وهو واجب وطني لا يجوز التقصير فيه، ولا يجوز حجب تلك البيانات أو التستر عليها، لأن الموقع الإلكتروني بحجبه لبيانات الطلاب الغشاشين المتوفرة لديه فهو يسمح لمرتكبي تلك الأفعال المشينة من التمادي فيها، وهو بذلك يشارك في نشر الغش وهو معاقب عليه قانونًا، ولكي نستطيع القضاء على ظواهر الغش الإلكتروني التي تهدم مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب، علينا أن نتكاتف جميعا كل في موقعه؛ لأن المسئولية تتعدى حدود وزارة التربية والتعليم إلى كل الجهات المعنية بمكافحة حالات الغش الإلكتروني.



تفقد الدكتور أحمد الجيوشي، نائب الوزير للتعليم الفني، اليوم السبت، لجان سير امتحانات الدور الاول للدبلومات الفنية في عدد من لجان مدارس مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث بدأت الجولة في لجنة مدرسة بلبيس الصناعية بنين، وانتهت بلجنة بلبيس التجارية بنين.واستبعد "الجيوشي" رئيس لجنة بلبيس الصناعية بنين لسماحه للطلاب بحيازة الموبايل في جيوبهم في أثناء الامتحان، وتم إبعاد الموبايلات عن الطلاب، وتحويل رئيس اللجنة للتحقيق.