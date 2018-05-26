القناة العاشرة العبرية: النيابة الإسرائيلية تتجه لمحاكمة نتنياهو





أفادت القناة العاشرة العبرية، بأن النيابة العامة الإسرائيلية تتجه إلى التوصية بتقديم رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو للمحاكمة في القضية "الملف 1000"، بتهمتي تلقي الرشوة وخيانة الأمانة، كما ذكرت القناة العاشرة العبرية.ويتعلق "الملف 1000" بتلقي نتنياهو وزوجته رشاوى على شكل هدايا ثمينة من رجل الأعمال الإسرائيلي الملياردير أرنون ميلتشين، مقابل توسط نتنياهو له للحصول على تأشيرة سفر مدتها عشر سنوات للولايات المتحدة، وتسهيل صفقات تجارية لميلتيشين.وقالت القناة الاسرائيلية إن نير حيفتس، المستشار الإعلامي السابق لنتنياهو، قدم معلومات جديدة ذات أهمية كبرى في القضية المسماة "الملف 2000" والمتعلقة بمساومة ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت على تحسين صورة نتنياهو في الصحيفة مقابل التضييق على منافستها صحيفة "يسرائيل هيوم"، وقد تؤدي هذه المعلومات إلى اعتقال شخصيات أخرى على ذمة القضية.وأوصت الشرطة الإسرائيلية قبل نحو ثلاثة أشهر بإدانة نتنياهو بتهم تلقي الرشى والاحتيال وخيانة الأمانة في ملفي التحقيق "1000" و"2000"، ولكن لا يزال يتعين على المستشار القانوني للحكومة افيخاي ماندلبليت اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيقدم لائحة اتهام ضده أم لا.