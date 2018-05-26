تجديد حبس 4 متهمين بقتل والد "طفل البامبرز"

قررت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامى العام الأول للنيابات، اليوم السبت، تجديد حبس هشام عادل،و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامهم بقتل عبدالهادي محمود والد حمزة "طفل البامبرز" بعد رفضه التنازل عن قضية نجله.









كان تلقى قسم شرطة المطرية تلقى بلاغًا من الأهالي يفيد مقتل المجني عليه، وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة، وإحالته للنيابة للتحقيق.





تعود تفاصيل الواقعة إلى رمضان الماضي، بتلقي قسم شرطة المطرية، بلاغًا من الأهالي بالعثور على طفل يدعى حمزة، 3 سنوات، ملقى داخل منور عمارة، بعد سقوطه من الطابق الخامس، وبسؤال شهود الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها، أكدوا أنهم فوجئوا بسقوط المجني عليه من الأعلى، وكان لا يرتدي سوى "البامبرز".



