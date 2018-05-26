"الأطباء": مد فترة سحب ملف قرض السيارات إلى 14 يونيو‎

قررت النقابة العامة للأطباء مد فترة سحب ملف قرض السيارات إلى الخميس 14 يونيو للأطباء الفائزين بالقرعة.

جاء ذلك تيسيراً على الأطباء الذي وقع عليهم الاختيار للحصول علي تمويل السيارة بالنقابة العامة بسبب مواعيد شهر رمضان الكريم.

علماً انه في حالة انتهاء المدة الاستثنائية وتعذر أحد الاطباء الاساسيين للحضور (450طبيب ) ستضطر النقابة الي الاختيار من قائمة الاحتياطي (الاسماء بالترتيب الذي تم اختياره في القرعة( بداية من 451 وحتي الاخر).





الجدير بالذكر ان النقابة اعلنت في مارس الماضي عن تمويل سيارات بالتقسيط للأطباء ، وذلك بحد أقصي 200 ألف جنية ، لمدة 60 شهرا على الاكثر، على ان يقوم الطبيب بدفع مقدم 20% على الاقل من قيمة السيارة.



