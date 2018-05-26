رفض دعوى عميد شرطة سابق بإلزام وزير الداخلية بدفع 100 الف جنيه

قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة في الطعن رقم 72 لسنة 50 قضائية برفض طعن أقامه عميد شرطة سابق لإلزام وزير الداخلية وآخرين بدفع 100 الف جنيهاً تعويضاً له عن الأضرار المادية التي أصابته بسبب قرار مساعد أول الوزير بمجازاته بعقوبة الإنذار وتحميله مبلغ مالي.





قالت المحكمة في أسباب حكمها أن محمد مصطفى شكري، كان يشغل وظيفة مأمور لقسم شرطة ثالث الإسماعيلية برتبة عميد شرطة وبتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ صدر قرار مساعد وزير الداخلية منطقة القناة وسيناء بمجازاته بالإنذار مع تحميله بمبلغ وقدره 92529.45 جنيه فطعن على هذا القرار أمام المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا بالطعن رقم ٣٥ لسنة ٣٦ قضائية والتي قضت بجلسة ١٨/١٢/٢٠٠٢ بقبول الطعن شكلاً وبالغاء القرار المطعون فيه الصادر من مساعد وزير الداخلية منطقتي القناة وسيناء بتاريخ ١٦/١١/٢٠٠١ فيما تضمنه من مجازاته بالإنذار وتحميله مبلغ مالي وما يترتب على ذلك من اثار، وتأييد هذا الحكم من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حيث قضت بجلسة ١٢/١٢/٢٠٠٥ برفض الطعن رقم ٤٠٦٣ لسنة ٤٩ق ع المقام بشأن الحكم الصادر في الطعن التأديبي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق، فلجأ إلى لجنة التوفيق في بعض المنازعات.





أضافت المحكمة في أسباب كمها أن الطاعن أسس طلب التعويض علي ان قرار مجازاته بعقوبة الإنذار كان من شأنه التأثير عليه نفسياً وادى به للإنزواء والإنطواء خشية مواجهة المجتمع عامة و قد اضاع عليه العديد من المزايا المادية والعينية سواء من استمرارية العمل بالشرطة أو الإحالة مستقبلاً برتبة مناسبة حيث تم إحالته للمعاش في ١/٨/٢٠٠٢ برتبة العميد بسبب هذا القرار.





وأكدت المحكمة أن الثابت من الاوراق أن قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار صدر في ١٦/١١/٢٠٠١وبتاريخ ١/٨/٢٠٠٢ تم انهاء خدمته بالاحالة للمعاش برتبة العميد بموجب قرار وزير الداخلية رقم ٩٣٨ لسنة٢٠٠٢ فطعن على قرار انهاء خدمته بالدعوي رقم ٢٢١٨٤ لسنة ٥٦ ق والتي حكمت فيها محكمة القضاء الإدارية برفضها بجلسة ٤/٧/٢٠٠٤ وتأيد هذا الحكم من المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم ١٦٩٤٥ لسنة ٥٠ق ع بجلسة ١٦/٥/٢٠٠٧ ومن ثم فان قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار لم يكن سبباً فى انهاء خدمته بالاحالة الي المعاش برتبة العميد ومن ثم فانه لم يضع عليه المزايا المادية والعينية التي كان سيحصل عليها من استمراره بالخدمه،بالإضافة إلى أن وزارة الداخلية قامت بتنفيذ الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا في الدعوي رقم ٣٥ لسنة ٣٦ ق بالغاء قرار مجازاة الطاعن بعقوبة الانذار وتحميله المبلغ المالي ومن ثم فان الغاء قرار الجزاء المذكور وتنفيذه من جهة الادارة يعد جبرا لكافة الاضرار المادية والادبية التي اصابت الطاعن من قرار الجزاء باعتبار ان التعويض ليس من مستلزمات قضاء الالغاء - الامر تري معه المحكمة ان الغاء قرار مجازاة الطاعن فيه خير تعويض للطاعن بعد ازاله كافة الاثار التي ترتبت عليه وهو ما يتعين معه القضاء برفض الطعن.