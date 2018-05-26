إقبال ضعيف في المرحلة الثانية لتلقي اوراق الترشح للإنتخابات العمالية (صور)‬)

شهدت قاعة الفروسية باستاد القاهرة اليوم السبت، في ثاني أيام تلقي أوراق المرشحين لإنتخابات تشكيلات المنظمات النقابية بالدورة النقابية 2018/2022، هدوءا نسبيا بالخمية الأولى المخصصة ل6 تصنيفات نقابية، هي الصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية والهندسية، والصحافة والإعلام، والخدمات الصحية، والإتصالات، والمناجم والمحاجر.





حيث شهدت الخيمة الأخرى المخصصة ل7 تصنيفات نقابية، هي الغزل والنسيج، البناء والأخشاب، البريد، الكيماويات، النقل الجوي، النقل البحري، والنيابات والمحاكم، إقبالا متوسطا من جانب المرشحين.

وتنتهي مديريات القوى العاملة اليوم، من تلقي أوراق المرشحين، ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين غدا، على أن تتلقى اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات العمالية، الطعون على الكشوف الأولية والبت فيها بدءا من الإثنين، وحتى الثلاثاء، وتعلن كشوف أسماء المرشحين النهائية يوم الأربعاء، وتجرى الإنتخابات يوم الخميس المقبل، وايداع أوراق تلك المرحلة يومي الجمعة والسبت القادمين.