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"رمضان شهر الانتصارات".. موضوع خاطرة التروايح في مساجد قنا

السبت 26/مايو/2018 - 12:10 م
رمضان شهر الانتصارات.. موضوع خاطرة التروايح في مساجد قنا
الطراوي
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بسام عبدالحميد
 
أوضح الشيخ محمد الطراوي، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، أن اليوم السبت، سيتم مناقشة موضوع خاطرة تراويح اليوم تحت عنوان “رمضان شهر الانتصارات”.

وأشار إلى أن موضوع خاطرة التراويح اليوم السبت يأتي تحت عنوان “رمضان شهر الانتصارات”، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإطار العام للموضوع ومضمونه.

وطالب وكيل وزارة الاوقاف بضرورة الالتزام بالوقت المحدد للخاطرة، وهو ما بين 5 إلى 7 دقائق، محذرًا من التعرض بأي شكل من الأشكال للأشخاص أو المؤسسات أو الخروج على موضوع الخاطرة الذي حددته الوزارة.
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