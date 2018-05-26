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اليوم.. "أوقاف" كفر الشيخ تحتفل بذكرى العاشر من رمضان

السبت 26/مايو/2018 - 12:04 م
اليوم.. أوقاف كفر الشيخ تحتفل بذكرى العاشر من رمضان
الأوقاف
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الفجر
 
تحتفل مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، برئاسة الشيخ سعد الفقى، وكيل زارة الأوقاف بالمحافظة، بذكرى العاشر من رمضان، اليوم السبت بـ16 مسجدًا بكافة المراكز عقب صلاة العشاء، ومن المقرر أن يتم إقامة الاحتفال الرئيسي بمسجد الاستاد بعاصمة المحافظة، بحضور عددًا من القيادات، تحت عنوان "الدروس المستفادة من انتصار المصريين في حرب العاشر من رمضان"، الموافق السادس من أكتوبر. 

وقال وكيل اوقاف كفر الشيخ، إن المصريين استطاعوا القضاء على أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يقهر، وتحطيم خط بارليف هذا المانع المائي والذي لطالما روجت له إسرائيل أنه لايقهر، وكسر الجمود الذي سيطر على القضية العربية لمدة ست سنوات، مضيفًا أننا لا يمكن أن نتناسي بطولات المصريين بكل أطيافهم فقد قدموا الغالي والنفيس من أجل تحقيق النصر.

وأضاف أن السر في الانتصار يكمن في وحدة المصريين الذين قرروا الثأر، وعودة الحقوق إلى أصحابها، وأن ما حدث في أكتوبر من نظريات يدرس حاليا في كبريات الأكاديميات العسكرية، أننا ما زالنا نستلهم روح حرب رمضان التي كانت زادًا لنا جميعا.
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