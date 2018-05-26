ميس حمدان تكشف سبب فشلها في الحب (فيديو)

قالت الفنانة الأردنية ميس حمدان، إنها عاشت قصتين حب طوال عمرها، إلا أنهما لم تنجحان ولم تصلان لمرحلة الارتباط الرسمي، مشيرًة إلى أن قصة الحب الأولى عاشتها في مرحلة المراهقة، حيث كانت في الـ17 من عمرها، وسبب فشلها أنها كانت قصة حب حقيقية ولكنها كانت صغيرة في السن، أما قصة الحب الثانية فكانت في الـ24 من عمرها.





وأضافت ميس، خلال استضافتها في برنامج "عقارب الساعة" أن سبب فشل قصة الحب الثانية في حياتها: "كان الطرف الآخر متحكماً ومتسلطاً بزيادة، وأنا لا أحب هذا الأسلوب، ولم تعد علاقة سوية"، مشددة على أنها لن تتزوج بشكل تقليدي، وتنتظر أن تعيش قصة حب ناجحة تكتمل بالزواج.





يُذكر أن ميس حمدان، تنافس خلال الموسم الرمضاني الحالي بالمسلسل البدوي "نوف" المعروض عبر شاشات سما دبي، روتانا خليجية، روتانا دراما، الظفرة، وهو من تأليف تأليف سارة سوار الدهب، وإخراج رولا حجه، ويشارك ميس بطولته، عبير عيسى، محمد العبادي، جولييت عوّاد، جميل براهمة، محمد المجالي، علا مضاعين، عبدالكريم الجراح، رانيا فهد، محمد الضمور، شاكر جابر، منيا وسام البريحي، ماجد الزواهرة، رفعت النجار، منذر مصطفى، رناد ثلجي، زيد مصطفى، عمر حلمي، رسمية عبده، هشام هنيدي، داوود جلاجل، عبدالكريم القواسمي وغيرهم.