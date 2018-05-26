فيليبي لويس يتحدث عن مونديال روسيا





أكد فيليبي لويس، الظهير الأيسر لأتلتيكو مدريد وأحد اللاعبين الـ23 بقائمة البرازيل لمونديال روسيا، أنه سيصل إلى هذا الحدث الرياضي البارز في أفضل لحظاته بعدما غاب عن آخر بطولتي كأس عالم بينما كان مرشحا للاستدعاء.

وصرح الظهير الأيسر (32 عاما): "لقد سنحت لي فرصة الذهاب إلى مونديالين سابقا، ولكن أعتقد أنني أصل إلى روسيا في أفضل لحظاتي، سواء ذهنيا أو بدنيا"، وذلك في مؤتمر صحفي مساء الجمعة عقب تدريب المنتخب البرازيلي في تيريسوبوليس بولاية ريو دي جانيرو.

وتابع: "إنني سعيد للغاية لهذه الفرصة. خوض المونديال هو ما يحلم به كل لاعب كرة قدم، وحين خرجت من البرازيل شابا باتجاه أوروبا كنت أفكر في تلك الإمكانية".

وتم استبعاد فيليبي لويس في اللحظات الأخيرة من قائمة اللاعبين الذي استدعاهم مدرب المنتخب البرايزيلي آنذاك، دونجا، لمونديال جنوب أفريقيا 2010 بسبب إصابة خطيرة، رغم أنه كان مرشحا لخوض البطولة، كما استبعده لويز فيليبي سكولاري من مونديال البرازيل 2014.

وكان استدعاؤه لمونديال روسيا مهددا بسبب كسر في الساق اليسرى تعرض له في 15 من مارس/آذار الماضي في مباراة لأتلتيكو مدريد، تحديدا في الأراضي الروسية، ولكنه تعافى خلال 50 يوما، وخاض عقب ذلك ثلاث مباريات.

وقال في هذا الصدد: "قلت لزوجتي أنها لن تراني لمدة شهرين في المنزل لأنني سأقدم حياتي من أجل أن أتعافي وأكون جاهزا في الوقت المناسب".

وأكمل: "حتى لو لم يتم استدعائي، كنت أريد أن أعرف أنني قمت بكل في وسعي من أجل التعافي، واليوم أصبحت في وضع مثالي لمساعدة البرازيل".