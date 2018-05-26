عن واقعة وفاة مقيم وإصابة آخرين طعنًا بالأمواه.. الشرطة: ضبطنا بعض المتهمين

أكدت شرطة عسير ما نشرته "سبق" أول أمس حول تعرض 3 أشخاص من جنسية آسيوية للطعن ووفاة أحدهم في مركز الأمواه والقبض على عدد من الأشخاص المتهمين بالواقعة.





حيث صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأن الجهات الأمنية في شرطة محافظة تثليث - مركز الأمواه، تلقت بلاغًا يوم الأربعاء الموافق ١٤٣٩/٩/٨ بتعرض ثلاثة أشخاص من الجالية الآسيوية للطعن بآلة حادة وتم إسعافهم بالمستشفى. حسب صحيفة "سبق"





وأضاف: "فور تلقي البلاغ تم الانتقال للموقع برفقة المختصين ووجد أحدهم في العقد الثالث من العمر قد فارق الحياة، رحمه الله، متأثرًا بإصابته، وكذلك إصابة شخصين آخرين".





وتابع: "تم تشكيل فريق عمل لكشف ملابسات القضية، وبإشراف مباشر من مدير شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي، أسفرت المتابعة الأمنية عن القبض على بعض المتهمين سعوديي الجنسية".









واختتم: "لا يزال الحادث محل المتابعة الأمنية واتخذت إجراءات الاستدلال الأولية، وتم إيداع المتهمين التوقيف، وأشعرت النيابة العامة بحكم الاختصاص.



