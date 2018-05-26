"مدني نجران" يرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة إعصار "مكونو"

رفع الدفاع المدني بمنطقة نجران درجة جاهزيته لمواجهة أي طارئ قد ينتج عن تبعات آثار الإعصار المداري "ميكونو" لا قدَّر الله.





وأشار المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بنجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني، إلى أنه وفقًا لتقرير الهيئة العامة للأرصاد الخاصة المعني بالحالة المدارية "ميكونو"، قام الدفاع المدني بالمنطقة باتخاذ التدابير الاحترازية، ورفع مستوى جاهزيته المتضمنة الخطة الوطنية لمواجهة المخاطر والكوارث الطبيعية. وفق صحيفة "سبق"





وأوضح القحطاني أن الدفاع المدني بالمنطقة دعم مدني محافظة شرورة بقوى بشرية وآلية، حتى يصل إلى كامل جاهزيته، وشمل ذلك اتخاذ الإجراءات والأعمال الاحترازية اللازمة، وتطبيق خطط الطوارئ لدى الجهات المعنية بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أو أي طارئ ناتج عن تبعات وآثار الحالة المدارية "ميكونو"، التي صنفتها الهيئة العامة للأرصاد إعصاراً.





ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين لأخذ الحيطة والحذر جراء هذه التقلبات الجوية المحتمل أن تشهدها المنطقة خلال الأيام القادمة، ومتابعة التنبيهات والتحذيرات من مصادرها الرسمية للاطلاع على أي تطورات، مع الالتزام بالبقاء في المنزل وعدم الخروج، والاطلاع على إرشادات الدفاع المدني عبر موقعه على الإنترنت وعبر منصاته الإعلامية المتعددة على مواقع التواصل الاجتماعي.





يُذكر أن اللجنة الرئيسة للدفاع المدني بالمنطقة عقدت اجتماعين في مدينة نجران ومحافظة شرورة، لمناقشة جاهزية واستعداد الجهات المعنية بتنفيذ أعمال الدفاع المدني في مواجهة الكوارث الطبيعية، والتأكيد على الاستعداد الكامل لمواجهة تبعات إعصار "ميكونو".







