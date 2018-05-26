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أسطورة تشيلسي يقارن بين صلاح ورونالدو

السبت 26/مايو/2018 - 11:12 ص
أسطورة تشيلسي يقارن بين صلاح ورونالدو
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الفجر الرياضي
 

 

قارن أسطورة تشيلسي فرانك لامبارد، بين البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم ريال مدريد، والمصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، قبل مواجهة الفريقين اليوم السبت، في نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقال لامبارد لصحيفة "إيفينينج ستاندارد": "لكل منهما شخصية مختلفة تماما عن الآخر، رونالدو يحب الأضواء والجانب التسويقي والتجاري، أما صلاح هادئ ومتواضع، لم تتغير شخصيته كثيرا عما كان عليه عندما لعبت معه لفترة قصيرة في تشيلسي، لكنه يبدو الآن أنه نضج كثيرا كشخص وكلاعب".

 

أضاف: "صلاح مليء بالثقة، لكنه يتحدث بتواضع، أعتقد أنه يشعر الآن، بأن المسألة هي معركة بينه وبين رونالدو".

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