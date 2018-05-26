إحالة مسؤول التغذية بمستشفى "القنايات" ومدير مستشفى "السعديين" بالشرقية للتحقيق

أصدر الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، قرارًا بإحالة مسئول التغذية بمستشفى "القنايات" المركزي، ومدير مستشفى "السعديين" بمنيا القمح، للتحقيق؛ على خلفية اتهامهما بالإهمال والتقصير في مهام وظيفتهم، وذلك خلال جولة مفاجئة لوكيل الوزارة على المستشفيين المُشار إليها، تفقد عدد من الأقسام ولاحظ عدد من السلبيات بكل مستشفى.



وخلال جولته بمستشفى "القنايات" المركزي، رصد وكيل وزارة الصحة بالشرقية عدد من السلبيات، والتي تم على إثرها إحالة مسئول التغذية بالمستشفى والأطباء المتغيبين عن النوبتجيه إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، فيما تم استدعاء مدير التغذية بالمديرية ومدير المستشفى ومدير المكتب الفني بالمستشفى ومسئول الجودة ومكافحة العدوى؛ لمناقشتهم في السلبيات التي كشفتها الجولة.



كما تفقد أقسام مستشفى "السعديين" المركزي، وقرر إحالة فني المعمل النوبتجي، وفريق التمريض بقسم الاستقبال، والأطباء المتغيبين، للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالمديرية، بالإضافة إلى خصم حافز الطوارئ لمدير طوارئ المستشفى، وخصم حافز الإشراف لرئيسة تمريض المستشفى، واستدعاء مدير المستشفى لمناقشته في السلبيات.