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بدء سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة

السبت 26/مايو/2018 - 11:12 ص
بدء سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة
محكمة - أرشيفية
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مـروة هيـكل
 

بدأت الآن الدائرة "5" إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة  26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا  و3 هاربين بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة بشارع الهرم، ومن المقرر أن تستكمل المحكمة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن المتهمين.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني  وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13   فبراير  2016  قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال  وهاجموا  فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر  فضلا عن ارتكاب جرائم  التجمهر  واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.

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