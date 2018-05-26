فاطمة سامورا تتحدى التمييز العنصري

قالت فاطمة سامورا، التي تشغل منصب الأمين العام في الاتحاد الدولي لكرة القدم، إنها واجهت التمييز العنصري والتمييز ضد الجنس عندما قبلت المسؤولية في ظل معارضة البعض لوجود "امرأة سوداء" في منصب رفيع بالفيفا.





وأصبحت السنغالية سامورا (55 عاما) أول امرأة تتولى منصبا رفيعا في الفيفا عندما حظيت بالمسؤولية خلفا لجيروم فالكه الذي أقيل في يناير/ كانون الثاني 2016 بسبب دوره في فضيحة فساد هزت الفيفا.





وقالت سامورا إنها كسرت السقف الزجاجي في "منظمة يسيطر عليها الرجال" وأكدت أنها باتت مألوفة هناك في الوقت الحالي.





وأبلغت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "هناك ناس لا تعتقد أن امرأة سوداء تستحق قيادة منظمة الفيفا. الأمر يكون أحيانا بهذه البساطة".





وأضافت "نحن نحارب ذلك بشكل يومي في الملعب وأنا لا أريد أي شخص عنصري أن يكون حولي. لا أحد يسأل الرجل عندما يتولى منصبا إن كان يلائم الوظيفة. هم يعتقدون أن بوسعه أداء العمل".





وتابعت "بالنسبة للمرأة فإنه حتى تصل إلى القمة تكون في حاجة بشكل يومي إلى إثبات أنها الأنسب تماما لهذه الوظيفة".



