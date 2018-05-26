الخشت: اعتماد 29 مليون و525 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي لجامعة القاهرة 2017 بزيادة 17%

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن توفيرالاعتماد المالي لمكافآت أعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية الذين قاموا بنشر بحوثهم دولياً باسم جامعة القاهرة في الدوريات والمجلات العلمية المصنفة دولياً خلال عام 2017، وبلغت 29 مليون و525 ألف جنيه، وذلك للإصدارين الأول والثاني في نفس العام، حيث تم إعتماد مبلغ 13 مليون و767 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي للإصدار الأول لعدد 914 باحثًا نشروا 1985 بحثآ دوليآ، فيما تم إعتماد 15 مليون و757 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي للإصدار الثاني لعدد 1010 باحثاً نشروا 2053 بحثاً.





وأضاف الخشت، أن هناك زيادة فى أعداد البحوث العلمية المنشورة دوليًا لمختلف كليات الجامعة وقطاعاتها الأكاديمية، بلغت، حتى الآن، 4 آلاف و38 بحثاً علمياً باسم جامعة القاهرة في المجلات والدوريات العلمية المصنفة دولياً بنسبة زيادة 3.43 %، إلي جانب زيادة أعداد الباحثين بنسبة 10.50 %، وزيادة معامل التأثير للبحوث العلمية لجامعة القاهرة المنشورة دولياً فى محافل البحث العلمى العالمية لجودتها وحداثتها بنسبة 17.11 عن معامل التأثير العام الماضى، حيث تم الإستشهاد بنحو 8 آلاف و 700 بحثآ من جامعة القاهرة، وكذلك زيادة المكافأت المخصصة للنشر الدولي بنسبة 17% عن شهر مايو العام الماضي، مشيراً إلي أن جامعة القاهرة استحوذت علي 16,5 % من مجموع النشر الدولي لمصر.





وقال رئيس جامعة القاهرة، إن الجامعة حريصة علي تقديم الدعم الكامل لزيادة النشرالدولي والبحوث التطبيقية وتحسين مركز الجامعة في التصنيفات العالمية، موضحآ أهمية إستثمار الأبحاث العلمية التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس والباحثين بكليات ومعاهد الجامعة في معالجة قضايا ذات أولوية بالنسبة للتنمية والإقتصاد الوطني.





وتابع الخشت، أن الجامعة تقوم بتمويل عدد من مشروعات البحوث تصل لنحو مائة مشروع بحثي تطبيقي لأعضاء هيئة التدريس والباحثين بمختلف القطاعات الأكاديمية، سواء بتمويل بالتعاون مع جهات دولية أو محلية، أو من خلال الموارد الذاتية للجامعة، وذلك في مجالات تتعلق بالطاقة البديلة، والنانو تكنولوجي، ومعالجة وتحلية المياه، والأمراض المتوطنة، والغذاء، والعشوائيات، بجانب بحوث تطبيقية لحل مشكلات اقتصادية محددة فى المجتمع، تتعلق بالزراعة والمياه الجوفية.



