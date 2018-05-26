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وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل قائد عسكري لطالبان في ننغرهار

السبت 26/مايو/2018 - 11:05 ص
وزارة الدفاع الأفغانية: مقتل قائد عسكري لطالبان في ننغرهار
صورة أرشيفية
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وكالات
 

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل قائد عسكري لحركة طالبان في ولاية ننغرهار يدعى "سنغري"، وذلك بعملية أمنية للقوات الداخلية مدعومة بإسناد جوي من قوات أجنبية، بناء على معلومات استخباراتية في ولاية ننغرهار شرقي البلاد.

وذكرت الوزارة، في بيان لها، "على إثر العملية، تم استهداف غول محمد سنغري مع اثنين من رجاله في منطقة سواتي بمديرية سرخرود أثناء هروبهم، ولقوا مصرعهم".

وأكدت وزارة الدفاع الأفغانية، أن قيادي طالبان متورط بشكل مباشر في الإعداد لهجمات انتحارية وإنغماسية وزرع العبوات الناسفة، مشددة على أنه كان يشكل تهديدا لحياة المدنيين الآمنين في ننغرهار.

وتعتبر ولاية ننغرهار، الواقعة شرق أفغانستان، المتاخمة للحدود مع باكستان، مرتعا خصبا للتنظيمات الإرهابية، بخاصة حركة طالبان وتنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) ورغم قربها من العاصمة كابول إلا أن المجموعتين تتمتعان بنفوذ كبير هناك.

وفي 22 مايو الجاري، أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية، عن القضاء على خلية تابعة لتنظيم "داعش" يتزعمها قيادي بارز يدعى "حكمتيار" في عملية أمنية مشابهة بمديرية نازيان في ننغرهار.

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