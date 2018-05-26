الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

تشهد حالة الطقس بمحافظة الفيوم، اليوم السبت 26-5-2018، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث سجلت درجات الحرارة العظمى 36 درجة مئوية والصغرى 22 درجة مئوية.



حيث النشرة الجوية وتوقعات خبراء الأرصاد، في مصر عن آخر توقعات للهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث تمر البلاد بفترة مستمرة من تغيرتدريجي في درجات الحرارة صباحا ومساءا، حيث تشهد جميع أنحاء البلاد تغير تدريجي ملحوظ في درجات الحرارة.

