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أنواع وأسعار البلح اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

السبت 26/مايو/2018 - 11:03 ص
أنواع وأسعار البلح اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم
أسعار البلح اليوم
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ريهام على
 
شهدت أسعار البلح، اليوم السبت، بمحافظة الفيوم، استقرارا بالأسواق، حيث وصل سعر التمر الرطب 29 جنيهًا، التمر الأسواني الفاخر 17 جنيهًا.

ووصل سعر البلح السيوي 20 جنيهًا،البلح الغزالي22 جنيهًا،البلح الصعيدي 18 جنيهًا، البلح الصعيدي الملكابي 20 جنيهًا، والتوليدو تمر فاخر 24 جنيهًا، البلح الصعيدي الشامية 15 جنيهًا، البلح السلطاني الخام 20 جنيهًا، البلح الصعيدي الجنداري 25 جنيها، كيلو البلح الجاف 12 جنيهًا للكيلو، وكيلوالبلح نصف الجاف بسعر20 جنيهًا، البلح الشعبى 7 جنيهات.
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