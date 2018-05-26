الأنبا أغاثون يترأس قداس الذكري الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل

يترأس الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل شهداء طريق دير الأنبا صموئيل، وذلك بحضور أسر وأقارب الشهداء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية دير الجرنوس.



