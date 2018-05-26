الأنبا أغاثون يترأس قداس الذكري الأولى لشهداء دير الأنبا صموئيل
السبت 26/مايو/2018 - 11:02 ص
إيريني صفوت
يترأس الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة قداس الذكرى السنوية الأولى لرحيل شهداء طريق دير الأنبا صموئيل، وذلك بحضور أسر وأقارب الشهداء، وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بقرية دير الجرنوس.
يذكر أن الحادث وقع العام الماضي، بعد استهداف جماعة مسلحة لأتوبيس رحلات متجهًا للدير، وسيارة ربع نقل تقل عمال كانوا في طريقهم للدير، ويقع دير الأنبا صموئيل المعترف بجبل القلمون بمحافظة المنيا، ونتج عن الحادث استشهاد 28 شخصًا.