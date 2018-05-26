بدء محاكمة "بديع" و738 آخرين في فض اعتصام رابعة العدوية

بدأت الآن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة سماع مرافعة الدفاع الحاضر عن بديع و738 متهمًا في "فض اعتصام رابعة العدوية".





تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد و بعضوية المستشارين فتحي الروينى وخالد حماد وسكرتارية أحمد صبحي عباس، والمتهمون فى القضية هم قيادات جماعة الإخوان، وفى مقدمتهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، وعصام العريان، وعصام ماجد، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازى، ومحمد البلتاجى، وأسامة ياسين، وعصام سلطان، وباسم عودة، وجدى غنيم، "أسامة" نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بالإضافة للمصور الصحفى محمد شوكان والذي جاء رقمه 242 فى أمر الإحالة.





وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عديدة، من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.



