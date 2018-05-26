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أسعار فانوس "محمد صلاح" اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

السبت 26/مايو/2018 - 11:01 ص
أسعار فانوس محمد صلاح اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم
أسعار فانوس محمد صلاح
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ريهام على
 
شهدت محافظة الفيوم، اليوم السبت، أقبالا على فانوس نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، والتى يتراوح سعره ما بين 110 و150 جنيها في الأسوق.

وكان فانوس اللاعب محمد صلاح قد غزا أسواق المحافظة في رمضان 2018، وتتعد أشكالة منها المستوردة والتى يغنى وحوى ياوحوى مع عمل اشكال دائرية ويتراوح سعر مابين 110 الى 150 جنيه، ومنها الخشب الذى يتراوح سعرة مابين بـ 50 جنية الى 90 جنية على حسب الحجم.
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