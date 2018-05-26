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أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

السبت 26/مايو/2018 - 11:00 ص
أسعار الدواجن واللحوم اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم
أسعار الدواجن واللحوم اليوم
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ريهام على
 
رصدت "الفجر"،أسعار الدواجن،بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، بجميع الأسواق، والتي شهدت انخفاضًا في الأسعار، حيث سجل سعر الكيلو في القطاعي للدواجن البيضاء 24 جنيهًا، وبلغ سعر الدواجن البلدي نحو 26 جنيهًا، وسجل سعر البط المسكوفي نحو 23 جنيهًا، والبط البلدى 25 جنية للكيلو.

وشهدت أسعار اللحوم استقرارًا في سعر الكيلو الواحد، حيث بلغ سعر الكيلو نحو 130 جنيهًا، وبلغ سعر كيلو اللحمة الضآن نحو 135 جنيهًا، وهناك جزارين يبيعوا الكيلو 100 جنية وهناك منافذ بيع 85 جنية للحوم السودانى تابعة للمحافظة.
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