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أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم

السبت 26/مايو/2018 - 10:59 ص
أسعار الكنافة والقطايف اليوم السبت 26ـ5ـ2018 بمحافظة الفيوم
أسعار الكنافة والقطايف
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ريهام على
 
رصدت "الفجر" أسعار الكنافة والقطايف والجلاش بمحافظة الفيوم، اليوم السبت، التى ارتفعت عن العام الماضى باعتبارها اكلات رمضانية معروفة في مصر بهذا الشهر، وجاء استقرارا ورقود في الأسواق بسبب أرتفاع الأسعار، حيث يوجد عزوف نسبي من المواطنين على الشراء خاصتنا بسبب إرتفاع سعر الياميش.

وسجل سعر كيلو الكنافة اليدوية 17 جنيهًا، والكنافة الألية 15 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الكيلو للسمبوسة 18 جنيهًا والجلاش 18 جنيهًا للكيلو، والقطايف 10 جنيهات للكيلو والقطايف العصافيرى 12 جنيهًا للكيلو.
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