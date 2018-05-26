ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)

السبت 26/مايو/2018 - 10:58 ص
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
طباعة
محمد نبيل
 
أجرى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة على مجمع المحاكم بالمنشية ببنها، والتقى خلالها العميد عادل عبد الباقي مدير إدارة الترحيلات والمقدم إيهاب تاضروس رئيس مباحث الترحلات، يرافقه العميد نبيل عدلي، والعقيد عمرو عبد المقصود.

وأكد خلال جولته على شدة اليقظة وارتداء الصديري الواقي للقوات والأفراد وإجراءات ترحيل المساجين من وإلى المحكمة واليقظة وشدة التأمين مع مراعاة درجات خطورة المتهمين في ترحيلهم وتأمينهم.
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)
المزيد عن:
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد - أسبانيا
-
x
20:45
-
ليفربول - إنجلترا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/26/2018 11:20:03 AM