مدير أمن القليوبية يفاجئ مجمع محاكم بنها.. ويؤكد على إجراءات ترحيل المساجين (صور)

أجرى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، جولة مفاجئة على مجمع المحاكم بالمنشية ببنها، والتقى خلالها العميد عادل عبد الباقي مدير إدارة الترحيلات والمقدم إيهاب تاضروس رئيس مباحث الترحلات، يرافقه العميد نبيل عدلي، والعقيد عمرو عبد المقصود.



وأكد خلال جولته على شدة اليقظة وارتداء الصديري الواقي للقوات والأفراد وإجراءات ترحيل المساجين من وإلى المحكمة واليقظة وشدة التأمين مع مراعاة درجات خطورة المتهمين في ترحيلهم وتأمينهم.